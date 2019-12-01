CDMX reporta saldo blanco tras sismo; solo incidentes menores en tres puntos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 09:06:56

Ciudad de México, 2 de enero del 2025.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que continúan las labores de revisión en las 16 alcaldías de la capital tras el sismo registrado la mañana de este viernes, con saldo blanco y únicamente incidentes menores.

De acuerdo con la mandataria, se registró un conato de incendio en una subestación eléctrica ubicada en la calle Artículo 123, el cual fue atendido de manera oportuna por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, sin que se reportaran personas lesionadas.

Asimismo, detalló que en la alcaldía Benito Juárez se reportaron dos incidentes: la caída de un árbol y la caída de un poste. En ambos casos, no hubo personas lesionadas.

“Continúa la revisión en las 16 alcaldías por el sismo de esta mañana. Se registró un conato de incendio por una subestación eléctrica en Artículo 123, atendido por @Bomberos_CDMX. En la alcaldía Benito Juárez tenemos reportados dos incidentes: la caída de un árbol y de un poste. En todos los casos no se registraron personas lesionadas”, señaló.

Clara Brugada reiteró que el monitoreo continúa en toda la ciudad y exhortó a la población a reportar cualquier emergencia a través del número 911, además de mantenerse informada por canales oficiales.