Hallan cadáver de una mujer en LC, Michoacán; al parecer sufrió un accidente en moto 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 08:46:29
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 2 de enero 2025.- El cuerpo de una mujer que al parecer perdió la vida al sufrir un accidente en una motocicleta, fue localizado en el viejo acceso a Playa Jardín en esta ciudad portuaria.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una mujer, en las inmediaciones de la cacha Las Chivas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar confirmaron la presencia del cadáver y junto a este una motocicleta.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

