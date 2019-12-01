Hombre fue localizado sin vida en la San Pedro Mártir en Querétaro capital 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 08:29:27

Querétaro, Querétaro, a 2 de enero 2026.- Un hombre fue localizado sin vida, en la colonia San Pedro Mártir, lo que generó una importante movilización de los servicios de emergencias y elementos policiales.

El cuerpo se encontraba sobre la calle 5, entre la 4 y 6, vecinos señalaron que aparentemente se encontraba alcoholizada la persona, sin embargo, al percatarse que no se movía, solicitaron el apoyo de los rescatistas.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó a la persona, rápidamente arribaron al lugar paramédicos del CRUM, quienes al llegar, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron el arribo de los servicios periciales, para el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue, en donde se determinará la muerte de la persona, ya que aparentemente no presentaba signos de violencia.