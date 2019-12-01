Detienen a hombre y un menor de edad en posesión de casi 100 dosis de estupefacientes, en Monterrey

Detienen a hombre y un menor de edad en posesión de casi 100 dosis de estupefacientes, en Monterrey
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 09:21:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 2 de enero 2026.- Personal de seguridad municipal detuvo a un joven y un menor de edad, en posesión de 87 dosis de un estupefaciente sintético, en calles de la colonia Industrial, ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Según información oficial, las capturas se llevaron a cabo en el sector denominado "El Pozo", en el cruce de las calles José María Bocanegra y Amado Nervo. 

Además, se dio a conocer que los detenidos fueron identificados como Víctor Alberto "C", de 26 años, y Ronald "N", de 17, quienes discutían en la calle.

Los agentes los requirieron y durante la revisión de rutina al menor de 17 años se le encontraron 38 envoltorios con una sustancia sólida con características de la droga cristal, mientras que al joven de 26 años le localizaron 49 bolsas con la misma sustancia.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se reporta primera víctima del sismo en CDMX; ocurrió en la Benito Juárez
Detienen a hombre y un menor de edad en posesión de casi 100 dosis de estupefacientes, en Monterrey
Riña en fiesta patronal, deja a cuatro heridos de bala en Pedro Escobedo, Querétaro
Hallan cadáver de una mujer en LC, Michoacán; al parecer sufrió un accidente en moto 
Más información de la categoria
CDMX reporta saldo blanco tras sismo; solo incidentes menores en tres puntos
Sheinbaum da primer informe tras sismo de magnitud 6.5 en CDMX
De manera preliminar, sin daños en la Ciudad de México tras sismo en Guerrero: Clara Brugada
Bedolla activa protocolos tras sismo; preliminar, sin daños en Michoacán 
Comentarios