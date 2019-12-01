Revientan taller de “vehículos monstruo” en Sinaloa; enfrentamiento armado deja un presunto delincuente sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 08:19:38

El Rosario, Sinaloa, 17 de abril del 2026.- Un operativo de fuerzas federales permitió desmantelar un taller clandestino donde se fabricaban vehículos con blindaje artesanal, luego de un enfrentamiento armado en el sur del estado de Sinaloa que dejó un presunto delincuente muerto, otro herido y seis personas detenidas.

De acuerdo con los reportes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ubicaron el sitio en las inmediaciones de los poblados Los Otates y Agua Verde, donde presuntamente se acondicionaban unidades con modificaciones para uso del crimen organizado.

Durante la intervención, los militares fueron agredidos por civiles armados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Tras la confrontación, uno de los agresores murió y otro resultó lesionado. Además, un agente de la Policía Estatal Preventiva sufrió heridas durante el operativo.

En el lugar, las autoridades aseguraron armamento, droga y vehículos modificados. Entre lo decomisado se encuentran seis armas largas, un arma corta, nueve cargadores, 247 cartuchos útiles, 750 pastillas de fentanilo, diversas dosis de droga, un chaleco táctico, dos placas balísticas, así como tres vehículos —uno de ellos tipo “monstruo” y dos más con blindaje artesanal— y una motocicleta.

Las autoridades también confirmaron la detención de seis personas que se encontraban en el sitio, presuntamente relacionadas con la operación del taller y la custodia del material asegurado. Los detenidos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad.