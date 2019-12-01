Servicio Social: solicitan apoyo ciudadano para identificar a hombre localizado sin vida en domicilio de Morelia en el 2018

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 09:46:23

Morelia, Michoacán, a 17 de abril 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan la colaboración de la sociedad en general para identificar a un hombre localizado sin vida el 21 de diciembre de 2018, en un domicilio de la calle Guerrero, de la zona Centro de esta ciudad.

El hombre tenía entre 45 y 50 años de edad, de aproximadamente 1.66 metros de estatura, tez morena clara, cabello corto, negro y lacio. Presenta nariz recta de base media, ojos color café, cejas semipobladas, arqueadas y separadas, boca mediana con labios de grosor medio, así como orejas ovaladas con lóbulos adheridos.

Señas particulares:

Tatuaje del escudo nacional (águila y nopal) con la leyenda “ORGULLO MEXICANO” en el pectoral izquierdo; imagen de la Virgen en el brazo derecho y las letras “P FC” y “GENER” en la pantorrilla derecha.

Vestimenta al momento de su localización:

Sudadera azul marino marca YAZBEK.

Camisa de manga larga azul marino marca MC.

Pantalón de tela a cuadros en tonos verde, azul y blanco.

Bóxer azul marino.

Calcetines blanco con gris.

Tenis gris con azul marca NIKE, talla 29.5.

La FGE hace un llamado a la población para aportar cualquier información que permita su identificación, comunicándose a la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso al teléfono 443 299 6701.