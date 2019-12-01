Exalcalde Nacho Campos acusa uso político de la justicia tras cateo a su casa en Uruapan, Michoacán; señala a círculo de Carlos Manzo y dice que no le han dejado ver la carpeta en su contra 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 09:57:56

Uruapan, Mich., a 17 de abril de 2026. — Tras el cateo realizado a su vivienda en el municipio de Uruapan la mañana de este viernes, el exalcalde Ignacio Campos Equihua rompió el silencio y lanzó acusaciones directas: denunció un presunto uso político de las instituciones de justicia y responsabilizó públicamente a la actual alcaldesa —viuda de Carlos Manzo Rodríguez— y al hermano del alcalde asesinado y actual funcionario estatal, Juan Manzo, de encabezar una campaña de señalamientos en su contra.

En un video difundido en redes sociales, el exedil calificó la diligencia como “mal realizada” y aseguró que durante el operativo no se le permitió a su defensa revisar la orden judicial, lo que —dijo— pone en duda la legalidad del procedimiento.

“No le permitieron a mi abogado ver el documento donde había esa orden”, afirmó.

Señala irregularidades y falta de acceso a investigación

Campos Equihua sostuvo que, pese a que ya existe una acción directa en su contra, no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, lo que considera una violación a su derecho de defensa.

“He solicitado la carpeta para saber de qué se me acusa y poder defenderme como cualquier mexicano”, señaló.

El exalcalde confirmó además que ya prepara nuevos recursos legales para exigir formalmente acceso al expediente.

Afirma que salió de Uruapan por “ambiente hostil”

En su mensaje, el también académico explicó que actualmente no se encuentra en Uruapan, no por evasión, sino por lo que describió como un clima de hostigamiento y odio político derivado de acusaciones públicas en su contra.

Aseguró que ha continuado su labor como docente de manera virtual, tras no poder cambiar oficialmente su adscripción fuera del municipio.

“Es un asunto político”, insiste

Campos fue más allá y enmarcó el cateo dentro de una confrontación política: “Sabemos cuál es mi afinidad política y cuál es la de quienes intentan dañar nuestra imagen”.

En ese sentido, acusó directamente a la actual presidenta municipal y a Juan Manzo de haber realizado señalamientos públicos reiterados en su contra, los cuales calificó como falsos.

Cuestiona despliegue mediático del operativo

El exalcalde también criticó el despliegue del cateo, al señalar que se trató de un operativo llamativo que generó sospecha pública: “Hacen todo un operativo que llama la atención y genera una situación mediática”.

Incluso afirmó que, de haber sido notificado previamente, habría permitido el acceso voluntario a su domicilio.

Se dice dispuesto a colaborar

Pese a los señalamientos, Campos reiteró que no se opone a la investigación y que está dispuesto a declarar, siempre que exista notificación formal y se respeten los procedimientos legales.

“Soy el principal interesado en que esto se aclare”, sostuvo.

El cateo a seis propiedades la mañana del viernes, entre las cuales se encuentra la vivienda del exalcalde, ocurre en el marco de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, un caso que ha intensificado la tensión política en el municipio.

Campos Equihua ha sido una figura central en la narrativa pública del conflicto, al haber sido señalado previamente por el propio Manzo como su principal antagonista y responsable de la crisis de seguridad en la ciudad.