Localizan sin vida a Edith Guadalupe, joven que desapareció tras abordar una moto por aplicación en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 10:17:57

Ciudad de México, a 17 de abril 2026.- La joven Edith Guadalupe Valdés Saldívar fue localizada sin vida, tras ser reportada como desaparecida el pasado 15 de abril en la Ciudad de México.

La mujer de 21 años, fue vista por última vez tras salir de su domicilio en el pueblo Magdalena Atlazolpa de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad, la víctima abordó una motocicleta que se presume, era de un servicio de taxi por aplicación.

Sin embargo, las autoridades capitalinas informaron a la familia sobre el hallazgo del cuerpo de una joven dentro de un inmueble sobre Avenida Revolución, en la colonia Nonoalco de la alcaldía Benito Juárez.

Los restos de la joven se encontraban en una bolsa negra en la zona del estacionamiento.

Tras los trabajos de los peritos, la Fiscalía de la CDMX confirmó que se trata de Edith Guadalupe y anunció la apertura de una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.