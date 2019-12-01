Muere asesor jurídico de Chucándiro tras ser golpeado por desconocidos

Muere asesor jurídico de Chucándiro tras ser golpeado por desconocidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 08:36:03
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Chucándiro, Michoacán, 17 de abril del 2026.- Juan Carlos Toledo Jacuinde, asesor jurídico del Ayuntamiento de Chucándiro, falleció en un hospital luego de haber sido víctima de una agresión a golpes por parte de sujetos desconocidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en una tienda de abarrotes ubicada en la comunidad de La Presa, negocio propiedad de familiares de la víctima.

Hasta ese lugar ingresaron varios individuos, quienes lo agredieron físicamente y además sustrajeron mercancía del establecimiento.

Según la información disponible, los agresores no se limitaron al ataque inicial, ya que posteriormente se llevaron al funcionario y lo abandonaron en un camino de terracería, donde presuntamente continuaron en la golpiza.

Tras lo ocurrido, familiares dieron aviso a las autoridades y emprendieron su búsqueda. Horas más tarde fue localizado con vida, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones internas, Toledo Jacuinde falleció. Personal del nosocomio notificó del deceso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que ya dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para dar con los responsables.

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