Emiten sentencia de 28 y 30 años de prisión contra pareja responsable de feminicidio

Morelia, Michoacán, a 17 de abril 2026.- Un tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 28 y 30 años de prisión, respectivamente, en contra de un hombre y una mujer responsables del feminicidio de Aurora Guadalupe G., de 27 años, perpetrado el 24 de agosto de 2024, al Poniente de Morelia.



Sobre el particular se informó que la madrugada de ese día, José Hugo “N” y Karina Valeria “N” salieron de un departamento ubicado en la calle Circuito Erbio, en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en compañía de la víctima y otras personas, con la intención de dirigirse al conjunto habitacional Villa Magna.



No obstante, al transitar por una brecha situada a espaldas de la Escuela Secundaria Técnica 150, la agredieron con un arma punzocortante y posteriormente le arrojaron una piedra, causándole la muerte.



Tras tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía Especializada en Feminicidio inició una investigación que permitió establecer la identidad y participación de los responsables, contra quienes se obtuvieron y cumplimentaron órdenes de aprehensión. Posteriormente, fueron vinculados a proceso.



Una vez desahogadas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional determinó su plena responsabilidad penal, imponiendo una sentencia de 28 años de prisión para José Hugo “N” y de 30 años para Karina Valeria “N”, además del pago correspondiente a la reparación del daño.