Vinculan a proceso a tres hombres por doble feminicidio en Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 10:11:44

Guanajuato, Guanajuato, 17 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado informó el esclarecimiento de un doble feminicidio ocurrido en el municipio de Irapuato, donde tres hombres fueron vinculados a proceso como presuntos responsables del crimen.

De acuerdo con la dependencia, se trata de Diego Armando “N”, Joel Gibrán “N” y Geovanni “N”, quienes enfrentarán cargos tras acreditarse su probable participación en el asesinato de dos mujeres.

Las investigaciones, a cargo de la Unidad Especializada en Homicidios, señalan que los hechos se registraron la tarde del 3 de abril, alrededor de las 16:00 horas, cuando las víctimas fueron privadas de la libertad y llevadas por la fuerza a un inmueble ubicado en la colonia Barrio de Santa Julia. En ese lugar habrían sido asesinadas.

Posteriormente, durante la madrugada del 4 de abril, los cuerpos fueron trasladados y abandonados en la colonia Barrio de San José, lo que dio inicio a las indagatorias por parte de las autoridades ministeriales.

La Fiscalía detalló que, mediante trabajos de campo, análisis de información y diversas diligencias, se logró identificar a los presuntos responsables. Con estos elementos, se obtuvieron órdenes de aprehensión que permitieron su captura y puesta a disposición de un juez.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentan la imputación. Tras valorar los elementos expuestos, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a los tres detenidos, imponiéndoles como medida cautelar la prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

La institución reiteró su compromiso de combatir la violencia de género y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de las mujeres.