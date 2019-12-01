Catean casa de exalcalde de Uruapan, Nacho Campos, en fuerte operativo de seguridad; su nombre ha sido mencionado en el caso Manzo

Catean casa de exalcalde de Uruapan, Nacho Campos, en fuerte operativo de seguridad; su nombre ha sido mencionado en el caso Manzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 08:44:28
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Uruapan, Michoacán, 17 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Guardia Nacional y la Guardia Civil, llevó a cabo la mañana de este viernes un fuerte operativo de seguridad que incluyó un cateo en el domicilio del exalcalde uruapense Ignacio Campos Equihua.

La movilización se registró poco antes de las 07:00 horas en la calle Citlalmina, casi esquina con Quetzalcóatl, en la colonia México, a unos metros del Aeropuerto Internacional de Uruapan.

En el lugar, decenas de elementos de seguridad ingresaron al inmueble como parte de la diligencia judicial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el exedil o algún integrante de su familia se encontraba en la vivienda durante el cateo, ni los motivos específicos de la intervención.

De manera preliminar, trascendió que el despliegue podría haberse extendido a otros puntos cercanos, como parte de una acción coordinada relacionada con investigaciones en curso.

La Fiscalía no ha emitido información oficial adicional sobre los resultados del operativo, por lo que se espera que en las próximas horas exista información oficial sobre el mismo.

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