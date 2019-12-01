Denuncian sacrificio masivo de perritos en Tecámac durante gestión de la morenista Mariela Gutiérrez, la del reloj de los 400 mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 08:29:32

Ciudad de México, 17 de abril del 2026.- La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo del Centro de Control Animal de Tecámac durante su periodo como alcaldesa, donde se reportó la muerte de miles de perritos.

De acuerdo con datos reconocidos por la propia legisladora, durante su administración se practicó la eutanasia a alrededor de 10 mil animales.

Sin embargo, organizaciones defensoras de animales aseguran que la cifra podría superar los 14 mil 200, incluyendo casos de perros que no presentaban enfermedades.

La denuncia más reciente fue presentada por Jaqueline Vaca Godoy, integrante de la asociación “Peludos Desamparados de Tecámac”, quien afirmó que durante varios meses documentaron posibles irregularidades en la operación de la entonces Unidad de Control Animal del municipio.

Según su testimonio, entre las anomalías detectadas se encuentra el sacrificio de animales sanos y la falta de cumplimiento de los protocolos establecidos.

“Observamos que no se respetaban los tiempos; muchos animales eran sacrificados el mismo día que ingresaban”, señaló.

La activista también acusó que los cuerpos de los animales no recibían un manejo adecuado tras su muerte.

Indicó que, en lugar de seguir los procedimientos oficiales como la incineración, algunos restos eran colocados en bolsas y abandonados en barrancas cercanas, lo que podría implicar afectaciones ambientales.

Además, la organización denunció posibles simulaciones en los procesos de adopción. De acuerdo con Vaca Godoy, algunas personas eran utilizadas para firmar documentos y tomarse fotografías como si adoptaran mascotas, aunque los animales permanecían en las instalaciones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna investigación judicial en curso relacionada con estos señalamientos.

La senadora cuenta actualmente con fuero constitucional, por lo que cualquier proceso legal en su contra requeriría procedimientos específicos conforme a la ley.

Cabe destacar que Gutiérrez Escalante ya había estado en el ojo del huracán una vez que se diera a conocer que portaba un reloj que ascendía en su costo a los 400 mil pesos, a pesar de la política de austeridad que pregona en el movimiento morenista.