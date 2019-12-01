Revientan refugio criminal en Cenobio Moreno, Michoacán: Aseguran armas de grueso calibre y camionetas robadas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 21:12:07
Apatzingán, Mich., a 21 de agosto de 2025.- Un despliegue de fuerzas de seguridad en la comunidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán, permitió el decomiso de cuatro fusiles de asalto, cargadores abastecidos con municiones y la recuperación de cuatro automóviles, entre los cuales dos tenían reporte de robo.

La acción forma parte de los operativos permanentes en la región de Tierra Caliente, catalogada como una de las zonas más sensibles por la presencia de células delictivas vinculadas al tráfico de armas y robo de vehículos.

Las autoridades informaron que el material asegurado quedó bajo resguardo ministerial, con el fin de robustecer las carpetas de investigación en curso y determinar si el armamento está relacionado con recientes hechos violentos en la zona.

Este tipo de intervenciones busca debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales y dar certidumbre a la población de comunidades rurales, donde la violencia ha impactado de manera directa en la vida cotidiana.

