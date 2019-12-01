Revientan punto de almacenamiento de estupefacientes en CDMX; aseguran arsenal y un hombre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 13:29:05

Ciudad de México, a 3 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal y capitalina reventó un punto clave de almacenamiento y distribución de estupefacientes en la alcaldía Azcapotzalco, donde se aseguró un arsenal que incluía un lanzagranadas y también se llevó a cabo la detención de una persona, presunta integrante de un grupo criminal.

De acuerdo con información oficial, el operativo se concentró en una vivienda ubicada en la cerrada de Heptano, en la colonia Santa Cruz Acayucan, en donde los agentes encontraron y confiscaron dos armas de fuego, una corta y un fusil largo, dos cargadores y, un lanzagranadas, además de diversos artículos para armamento.

De igual forma, se aseguró dos vitroleros repletos de pastillas psicotrópicas y dosis de cocaína, envoltorios con la misma sustancia, gran cantidad de marihuana lista para la venta, y un sinfín de pastillas de colores blanco, rosa y azul.

Así como una báscula gramera, cinco libretas (posibles libros de contabilidad o deudores), cinco teléfonos celulares, una computadora portátil y una tableta electrónica, material que será fundamental para trazar las redes de esta célula criminal.

Por otra parte, un hombre de 44 años, identificado como Adrián Michel “N”, mejor conocido como “Terry”, señalado como miembro de “Los Mal Portados”, fue capturado dentro del inmueble.