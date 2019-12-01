Revientan campamento criminal en Zinapécuaro, Michoacán: aseguran cuatro vehículos robados, rifle y municiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 18:04:26

Zinapécuaro, Mich., a 7 de octubre de 2025.- Un fuerte operativo entre elementos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano permitió la irrupción de un presunto campamento del crimen organizado en la localidad de Ziróndaro, municipio de Zinapécuaro, donde fueron asegurados cuatro vehículos con reporte de robo, un rifle calibre .22 milímetros y 11 cartuchos útiles.

Durante labores de patrullaje y reconocimiento en la zona serrana, las fuerzas de seguridad detectaron un punto utilizado aparentemente como refugio de delincuentes dedicados al robo de automotores. Al intervenir el área, encontraron las unidades —de las marcas Chevrolet, Ford, Nissan y Toyota— en aparente estado de abandono.

Fuentes policiales informaron que, tras revisar los números de serie, se confirmó que todas las camionetas contaban con reporte vigente de robo, por lo que fueron decomisadas junto con el armamento localizado en el lugar.

El material asegurado quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que los operativos continúan para ubicar a los responsables y desmantelar más células dedicadas al hurto de vehículos en la región oriente de Michoacán.