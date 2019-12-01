Balean a joven en su negocio en la colonia Adfolfo López Mateos de Zamora, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 20:03:04

Zamora, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Un joven que se encontraba en su negocio de venta de tortas resulto con lesiones de gravedad al ser agredido con disparos de arma de fuego, al momento se desconoce el móvil de la agresión por lo que la FGE ya investiga.

Fue al rededor de las 07:30 horas de este martes, cuando en los números de emergencias recibieron un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en la gasolinera de la colonia Adolfo López Mateos.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se trasladaron a la Avenida Juárez esquina con Luis Méndez, donde encontraron rastros de sangre y algunos casquillos percutidos junto a un carrito de venta de comida, por lo que delimitaron la zona.

Enseguida fueron notificados que un muchacho herido había sido trasladado en una camioneta a un nosocomio privado para recibir atención médica.

Los uniformados acudieron y le brindaron guardia policial a José Antonio C., R., de 28 años de edad, vecino de la colonia La Libertad, el cual presentaba lesiones en el abdomen y tórax.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar de la agresión, donde recolectaron casquillos percutidos calibre 380 mm, después se dirigieron al nosocomio para recabar testigos con el fin de dar con los presuntos responsables.