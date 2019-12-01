-->

“Muy buen gabinete, buenísimo gabinete, todos y todas”: Claudia Sheinbaum sin quejas de su equipo de trabajo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 14:19:47
Ciudad de México, 7 de octubre del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo muy contenta con su Gabinete, por lo que descartó que vaya a realizar cambios a un año de haber asumido la Presidencia de México.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo dejó en claro que ni por su mente ha pasado realizar un cambio en su equipo de trabajo, ya que está muy contenta con el trabajo que se ha llevado a cabo.

“No, no tengo pensado, muy buen gabinete, buenísimo gabinete, todas y todos”, respondió ante el cuestionamiento de la prensa.

Por su parte, la mandataria mexicana aseveró que a finales de año se someterán a revisión los 100 puntos propuestos para su Gobierno y cuáles de ellos faltan por cumplir, aunque aseveró que van muy avanzados la mayoría.

Noventa Grados
