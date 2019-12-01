Hackean base de datos de la Fiscalía de Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 14:04:00

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre del 2025.- Respecto a las publicaciones realizadas por algunos medios de comunicación de que habría sido hackeada la base de datos de la Fiscalía de Querétaro, en el que se desprende información de años anteriores al 2023, se informó que la propia fiscalía ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Es importante precisar que la información referida y obtenida de manera ilegal, no pone en riesgo las investigaciones, ni los procesos jurídicos que están en curso.

La Fiscalía realizará las investigaciones a fondo, pues se tiene de conocimiento que los sistemas informáticos no fueron vulnerados recientemente, ya que no se advierte que haya sido difundida información posterior al año 2023.

Es importante informar que se han robustecido los niveles de seguridad informática, garantizando a la ciudadanía la integridad en la información que se encuentra bajo resguardo de esta Fiscalía.

Se continuará informando cuando se tenga mas información que se pueda hacer de conocimiento público.