-->

En Buenavista, Michoacán: Detienen a dos hombres tras enfrentamiento con autoridades 

En Buenavista, Michoacán: Detienen a dos hombres tras enfrentamiento con autoridades 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 19:35:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Buenavista, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Luego de que elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa) repelieran un ataque armado en el municipio de Buenavista, tres presuntos delincuentes fueron abatidos, y dos más fueron detenidos en posesión de armamento y un vehículo robado. 

Sobre el particular se informó que fue en la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), de esta demarcación, que los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano respondieron a una agresión con disparos de armas de fuego realizada por presuntos integrantes de un grupo delictivo. 

En el lugar, fueron detenidos dos hombres en posesión de dos armas largas, 241 cartuchos útiles, ocho cargadores y una camioneta marca Dodge con reporte de robo. Además se abatieron a tres civiles armados, quienes llevaban consigo tres fusiles por lo que se efectuó un perímetro de seguridad.

Por lo anterior, los ahora indiciados y lo asegurado serán puestos a disposición de la autoridad competente, mientras los efectivos de las fuerzas de seguridad mantienen un operativo en la zona, a fin de inhibir cualquier otro ilícito.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a joven en su negocio en la colonia Adfolfo López Mateos de Zamora, Michoacán; resultó herido
En Buenavista, Michoacán: Detienen a dos hombres tras enfrentamiento con autoridades 
Revientan campamento criminal en Zinapécuaro, Michoacán: aseguran cuatro vehículos robados, rifle y municiones
Cae rayo en un árbol dentro de una vivienda en la colonia Pimo Tapia Oriente de Morelia, Michoacán; bomberos controlan el fuego
Más información de la categoria
Golpe millonario en la autopista México – Guadalajara: en atraco en la caseta de Ecuandureo, Michoacán, roban tres camionetas de 2 millones de pesos
Mega operativo en Buenavista, Michoacán: dos muertos en enfrentamiento con las autoridades
“Muy buen gabinete, buenísimo gabinete, todos y todas”: Claudia Sheinbaum sin quejas de su equipo de trabajo
Hackean base de datos de la Fiscalía de Querétaro 
Comentarios