En Buenavista, Michoacán: Detienen a dos hombres tras enfrentamiento con autoridades 

Buenavista, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Luego de que elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa) repelieran un ataque armado en el municipio de Buenavista, tres presuntos delincuentes fueron abatidos, y dos más fueron detenidos en posesión de armamento y un vehículo robado.

Sobre el particular se informó que fue en la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), de esta demarcación, que los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano respondieron a una agresión con disparos de armas de fuego realizada por presuntos integrantes de un grupo delictivo.

En el lugar, fueron detenidos dos hombres en posesión de dos armas largas, 241 cartuchos útiles, ocho cargadores y una camioneta marca Dodge con reporte de robo. Además se abatieron a tres civiles armados, quienes llevaban consigo tres fusiles por lo que se efectuó un perímetro de seguridad.

Por lo anterior, los ahora indiciados y lo asegurado serán puestos a disposición de la autoridad competente, mientras los efectivos de las fuerzas de seguridad mantienen un operativo en la zona, a fin de inhibir cualquier otro ilícito.