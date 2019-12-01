-->

Cae rayo en un árbol dentro de una vivienda en la colonia Pimo Tapia Oriente de Morelia, Michoacán; bomberos controlan el fuego

Cae rayo en un árbol dentro de una vivienda en la colonia Pimo Tapia Oriente de Morelia, Michoacán; bomberos controlan el fuego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 17:59:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Momentos de zozobra vivieron los habitantes de una vivienda ubicada en la avenida Michoacán de esta ciudad de Morelia, ello luego de cayera un rayo en un pino dentro de la propiedad y este se incendiara, bomberos controlaron el fuego.

Al respecto se informó que fue esta tarde de martes que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la avenida Michoacán casi esquina con la avenida Puente de Coatzacoalcos, de la colonia Primo Tapia Poniente, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, quienes al arribar encontraron envuelto en llamas un pino dentro de una vivienda, al cual le cayó un rayo, por lo cual se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se controló el siniestro, mismo que sólo dejó daños materiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a joven en su negocio en la colonia Adfolfo López Mateos de Zamora, Michoacán; resultó herido
En Buenavista, Michoacán: Detienen a dos hombres tras enfrentamiento con autoridades 
Revientan campamento criminal en Zinapécuaro, Michoacán: aseguran cuatro vehículos robados, rifle y municiones
Cae rayo en un árbol dentro de una vivienda en la colonia Pimo Tapia Oriente de Morelia, Michoacán; bomberos controlan el fuego
Más información de la categoria
Golpe millonario en la autopista México – Guadalajara: en atraco en la caseta de Ecuandureo, Michoacán, roban tres camionetas de 2 millones de pesos
Mega operativo en Buenavista, Michoacán: dos muertos en enfrentamiento con las autoridades
“Muy buen gabinete, buenísimo gabinete, todos y todas”: Claudia Sheinbaum sin quejas de su equipo de trabajo
Hackean base de datos de la Fiscalía de Querétaro 
Comentarios