Cae rayo en un árbol dentro de una vivienda en la colonia Pimo Tapia Oriente de Morelia, Michoacán; bomberos controlan el fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 17:59:18

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Momentos de zozobra vivieron los habitantes de una vivienda ubicada en la avenida Michoacán de esta ciudad de Morelia, ello luego de cayera un rayo en un pino dentro de la propiedad y este se incendiara, bomberos controlaron el fuego.

Al respecto se informó que fue esta tarde de martes que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la avenida Michoacán casi esquina con la avenida Puente de Coatzacoalcos, de la colonia Primo Tapia Poniente, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, quienes al arribar encontraron envuelto en llamas un pino dentro de una vivienda, al cual le cayó un rayo, por lo cual se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se controló el siniestro, mismo que sólo dejó daños materiales.