Golpe millonario en la autopista México – Guadalajara: en atraco en la caseta de Ecuandureo, Michoacán, roban tres camionetas de 2 millones de pesos

Ecuandureo, Mich., a 7 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en Michoacán, abrió una carpeta de investigación por el delito de robo al autotransporte federal de carga, luego del asalto a un tractocamión que transportaba tres camionetas nuevas Honda CR-V modelo 2025 sobre la Autopista de Occidente México – Guadalajara, a la altura de la caseta de Ecuandureo.

De acuerdo con la denuncia presentada por el apoderado legal de la empresa Traslados y Logística Especializados S.A. de C.V., el robo fue perpetrado por sujetos armados que interceptaron el vehículo de carga —con placas del Servicio Público Federal— y se apoderaron de las tres unidades, cuyo valor comercial conjunto se estima en más de 1.8 millones de pesos.

Las autoridades federales informaron que, tras recibir la denuncia, el Ministerio Público de la Federación inició las diligencias correspondientes para reunir los datos de prueba que permitan identificar y detener a los responsables del atraco.

El robo de transporte de carga es uno de los delitos de mayor impacto económico en Michoacán y en el corredor carretero del Occidente del país, una ruta clave para el traslado de mercancías hacia Guadalajara y la Ciudad de México. De acuerdo con registros oficiales, en esta zona se han incrementado los reportes de asaltos a tráileres que transportan vehículos nuevos y productos de alto valor comercial.

La FGR continuará con las investigaciones y no se descarta la participación de una banda dedicada al robo de unidades de transporte y su posterior comercialización en el mercado ilícito de autopartes.