Mega operativo en Buenavista, Michoacán: dos muertos en enfrentamiento con las autoridades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 15:00:42
Buenavista, Mich., a 7 de octubre de 2025.- Un intenso operativo militar en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como “La Ruana”, derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo dos presuntos delincuentes abatidos.

De acuerdo con reportes oficiales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaban patrullajes de reconocimiento en la zona Los Cerritos cuando fueron agredidos a tiros por un grupo armado. De inmediato, las fuerzas castrenses respondieron al ataque, generándose un intercambio de fuego que culminó con la muerte de dos de los agresores.

Tras la refriega, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad por tierra y aire para localizar a otros presuntos integrantes de la célula criminal que habrían logrado huir entre la maleza.

El área permanece acordonada a la espera del arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Este hecho se suma a una serie de acciones de seguridad implementadas en la región de Tierra Caliente, donde autoridades federales y estatales han intensificado su presencia ante el repunte de actividades delictivas en los últimos meses

