Emiten fallo condenatorio contra responsable de feminicidio, homicidio de persona menor de edad y homicidio calificado, en agravio de cinco personas

Emiten fallo condenatorio contra responsable de feminicidio, homicidio de persona menor de edad y homicidio calificado, en agravio de cinco personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 11:37:16
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Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento, emitió fallo condenatorio en contra de Rodrigo “N”, luego de acreditarse su plena responsabilidad en los delitos de feminicidio, homicidio de persona menor de edad y homicidio calificado; hechos ocurridos en agravio de su expareja, su suegra, dos adolescentes y otra mujer.

Sobre el particular se informó que durante el juicio, el agente del Ministerio Público demostró que, el 15 de junio del 2022, las víctimas, se encontraban en un domicilio ubicado la colonia El Resplandor, sitio a donde arribó el responsable, en compañía de otras dos personas, quienes las amagaron y les dispararon con un arma de fuego, provocándoles la muerte.

De los hechos tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Feminicidio que inició las actuaciones, mismas que permitieron establecer la identidad y posible relación de Rodrigo “N” en este delito, quien fue conducido ante la autoridad jurisdiccional que lo vinculó a proceso.

Luego del desahogo de las pruebas, un Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio en su contra, y será en los próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.

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