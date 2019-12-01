Imputan al alcalde de Tequila Jalisco, por su preseunta participación en delitos relacionados con secuestro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 22:21:23

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2026.- Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con secuestro, junto con dos funcionarios de su administración municipal.

La Fiscalía General de la República (FGR) también imputó a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública, y a Juan Gabriel “N”, titular de Catastro y Predial, durante una audiencia realizada en el juzgado de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

En la diligencia, la defensa de los tres acusados solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para que se resolviera su situación jurídica, por lo que el juez determinó reanudar la audiencia la próxima semana.

Los hechos que se investigan se remontan a 2021, cuando Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, entonces precandidato y suplente de Morena a la alcaldía de Tequila, fueron privados de la libertad y presuntamente obligados a firmar sus renuncias.

Asimismo, Diego Rivera y Juan Manuel “N” enfrentan acusaciones por secuestro agravado, derivadas de la presunta privación ilegal de la libertad de un comerciante que se habría negado a pagar derecho de piso.