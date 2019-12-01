Imputan al alcalde de Tequila Jalisco, por su preseunta participación en delitos relacionados con secuestro

Imputan al alcalde de Tequila Jalisco, por su preseunta participación en delitos relacionados con secuestro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 22:21:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2026.- Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con secuestro, junto con dos funcionarios de su administración municipal.

La Fiscalía General de la República (FGR) también imputó a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública, y a Juan Gabriel “N”, titular de Catastro y Predial, durante una audiencia realizada en el juzgado de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

En la diligencia, la defensa de los tres acusados solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para que se resolviera su situación jurídica, por lo que el juez determinó reanudar la audiencia la próxima semana.

Los hechos que se investigan se remontan a 2021, cuando Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, entonces precandidato y suplente de Morena a la alcaldía de Tequila, fueron privados de la libertad y presuntamente obligados a firmar sus renuncias.

Asimismo, Diego Rivera y Juan Manuel “N” enfrentan acusaciones por secuestro agravado, derivadas de la presunta privación ilegal de la libertad de un comerciante que se habría negado a pagar derecho de piso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Imputan al alcalde de Tequila Jalisco, por su preseunta participación en delitos relacionados con secuestro
Localizan cuerpo que podría corresponder a uno de los mineros desaparecidos en La Concordia, Sinaloa
Resultan lesionadas 3 personas, tras explosión en taller de pirotecnia en Santa María del Río, San Luis Potosí
Activan fichas de búsqueda por la desaparición de cuatro personas en Mazatlán, Sinaloa
Más información de la categoria
Zacapu, el municipio de Michoacán que vive bajo la sombra de la violencia, la opacidad y el colapso de los servicios básicos
“En Apatzingán no hay transformación, hay represión”: Trabajadores llevan protestas contra la alcaldesa Fanny Arreola a conferencia de Claudia Sheinbaum en la capital de Michoacán
Afirma Claudia Sheinbaum que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”
Explota la realidad a Harfuch y Sheinbaum: estallido de mina hiere a militares en Apatzingán, horas después de presumir en Michoacán combate al crimen
Comentarios