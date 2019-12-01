Localizan cuerpo que podría corresponder a uno de los mineros desaparecidos en La Concordia, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 21:58:18
La Concordia, Sinaloa, a 6 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que, en el marco de las labores de búsqueda de los 10 mineros reportados como desaparecidos en el municipio de La Concordia, Sinaloa, fueron localizados cuerpos sin vida, uno de los cuales podría corresponder a uno de los trabajadores.

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se han llevado a cabo distintas diligencias que derivaron en el hallazgo de restos humanos, por lo que se iniciaron los procedimientos periciales para su identificación.

“Como resultado de dichas actuaciones, (…) fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad”, informó la FGR.

La Fiscalía recordó que, como parte de estas investigaciones, fueron detenidas cuatro personas presuntamente relacionadas con la desaparición de los 10 mineros, a quienes se les aseguraron armas y droga. Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras peritos continúan con el procesamiento de los indicios localizados. “Asimismo, personal ministerial de FEMDO realiza todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes”, indicó la institución.

De manera adicional, durante los operativos fue ubicada una fosa clandestina en el poblado de El Verde, sin que hasta el momento se tenga certeza sobre la cantidad de cuerpos que podrían encontrarse en el sitio. En tanto, autoridades federales y estatales mantienen el operativo para dar con el paradero de los mineros desaparecidos y de los responsables.

