Capturan a sujeto con un cocodrilo y un tejón mexicano en Querétaro

Capturan a sujeto con un cocodrilo y un tejón mexicano en Querétaro
Capturan a sujeto con un cocodrilo y un tejón mexicano en Querétaro
Capturan a sujeto con un cocodrilo y un tejón mexicano en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 16:48:06
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Querétaro, México, 10 de julio de 2026.- Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, encontrándose en recorridos preventivos y de vigilancia sobre boulevard Jurica La Campana, visualizaron a una persona del sexo masculino con un comportamiento inusual en las inmediaciones una plaza comercial, por lo que se aproximaron para descartar alguna situación irregular.

Conforme se iban acercando al masculino, los oficiales se percataron que tenía en su posesión una caja pequeña y un animal oculto que asomaba la cabeza a la altura de su pecho, sin embargo, al percatarse de la patrulla, arrojó al suelo el animal que llevaba guardado y soltó la caja, para posteriormente comenzar a correr, por lo que se solicitó el apoyo de otra unidad para su localización y aseguramiento.

Una vez que lograron detener el individuo en inmediaciones de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus Juriquilla, procedieron a corroborar el contenido de la caja y el tipo de animal que había arrojado, tratándose de animales exóticos, un pequeño cocodrilo y un tejón mexicano, por lo que fueron resguardados, puestos a salvo y junto al masculino, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

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