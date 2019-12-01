Resultados de la Operación Frontera Norte: armas, estupefacientes y millones de pesos incautados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 08:46:19
Ciudad de México, 22 de agosto del 2025.- El Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, dio a conocer los resultados más recientes de la “Operación Frontera Norte”, correspondiente al 21 de agosto de 2025.

Desde su inicio, el pasado 5 de febrero, esta estrategia ha permitido la detención de 6 mil 539 personas, así como el aseguramiento de 5 mil 87 armas de fuego, 873 mil 920 cartuchos, 24 mil 141 cargadores, 59 mil 967.3 kilogramos de droga (incluidos 311.89 kg de fentanilo), 4 mil 498 vehículos y 804 inmuebles.

En las últimas acciones destacan los siguientes resultados:

  • Baja California: en Tijuana se aseguraron dos armas largas, un cargador, 15 cartuchos y un inmueble.

  • Chihuahua: en Cuauhtémoc se aseguraron 275 kilos de marihuana, un arma larga, cargadores, cartuchos y un vehículo. En Ojinaga fueron detenidas cuatro personas con armas de fuego, cargadores y cartuchos.

  • Sinaloa: en Elota se incautaron un fusil Barrett, cinco armas largas, cargadores, cartuchos, una granada, chalecos tácticos, placas balísticas y equipo adicional. En Culiacán y Cosalá se desmantelaron seis áreas destinadas a la producción de drogas sintéticas, asegurando más de 2 mil 300 litros y 50 kilos de precursores químicos, así como tres reactores de síntesis orgánica. La afectación económica estimada asciende a 49 millones de pesos.

  • Sonora: en Opodepe se detuvo a una persona con 41 mil dólares, 15 mil 50 pesos y un vehículo.

 

