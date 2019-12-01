Resulta herido un joven durante ataque armado en la colonia Ejidal de Celaya, Guanajuato

Resulta herido un joven durante ataque armado en la colonia Ejidal de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 21:28:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 27 de octubre de 2025.- Un joven que iba caminando en las inmediaciones de la colonia Ejidal fue interceptado y atacado a balazos, resultando gravemente herido en Celaya, Guanajuato.

Fue poco después de las 17:00 horas de este lunes, que reportaron detonaciones de arma de fuego y posteriormente observaron a un joven de más de 20 años de edad con heridas de bala y ensangrentado. 

Trascendió de manera extraoficial que de inmediato fue trasladado a un centro médico en un vehículo particular, pero serán las autoridades quienes informen realmente la mecánica de los hechos de acuerdo al procedimiento correspondiente en la escena. 

Agentes de investigación criminal y peritos levantaron información y evidencias para iniciar la carpeta de investigación pertinente del suceso.

Existe una segunda versión, de que la víctima al llegar al nosocomio perdió la vida, pero será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien confirme dicha información.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asaltantes atracan en el corazón de Pátzcuaro, Michoacán; Hombres armados despojan a vecino de su camioneta en pleno centro de la ciudad
Policías y militares golpean, amenazan e incriminan a joven en Apatzingán, Michoacán: Es campesino y beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro; acusan omisión de la alcaldesa Fanny Arreola 
Resulta herido un joven durante ataque armado en la colonia Ejidal de Celaya, Guanajuato
Ultiman a adulto mayor en las inmediaciones de Los Azufres de Ciudad Hidalgo, Michoacán
Más información de la categoria
Policías y militares golpean, amenazan e incriminan a joven en Apatzingán, Michoacán: Es campesino y beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro; acusan omisión de la alcaldesa Fanny Arreola 
Sombra de pólvora sobre oficina de Harfuch en Polanco: Columnista revela nuevo atentado contra encargado de la seguridad de México, pero el funcionario lo niega
Incendio en El Marqués fue error humano: Eric Gudiño 
FGE de Michoacán confirma: "El Botox" es el autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán
Comentarios