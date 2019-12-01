Resulta herido un joven durante ataque armado en la colonia Ejidal de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 21:28:46

Celaya, Guanajuato, a 27 de octubre de 2025.- Un joven que iba caminando en las inmediaciones de la colonia Ejidal fue interceptado y atacado a balazos, resultando gravemente herido en Celaya, Guanajuato.

Fue poco después de las 17:00 horas de este lunes, que reportaron detonaciones de arma de fuego y posteriormente observaron a un joven de más de 20 años de edad con heridas de bala y ensangrentado.

Trascendió de manera extraoficial que de inmediato fue trasladado a un centro médico en un vehículo particular, pero serán las autoridades quienes informen realmente la mecánica de los hechos de acuerdo al procedimiento correspondiente en la escena.

Agentes de investigación criminal y peritos levantaron información y evidencias para iniciar la carpeta de investigación pertinente del suceso.

Existe una segunda versión, de que la víctima al llegar al nosocomio perdió la vida, pero será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien confirme dicha información.