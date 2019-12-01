Ultiman a adulto mayor en las inmediaciones de Los Azufres de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ultiman a adulto mayor en las inmediaciones de Los Azufres de Ciudad Hidalgo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 21:08:26
Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un sexagenario fue asesinado a balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta en la carretera Ucareo-Ciudad Hidalgo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carreta en las inmediaciones de Los Azufres había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida dentro de una camioneta.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, el cual fue identificado como Rodolfo N., de 66 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

