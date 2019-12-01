Asaltantes atracan en el corazón de Pátzcuaro, Michoacán; Hombres armados despojan a vecino de su camioneta en pleno centro de la ciudad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 21:52:42
Pátzcuaro, Mich., a 27 de octubre de 2025.– La tranquilidad del Centro Histórico de Pátzcuaro fue rota este lunes, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en la calle Portugal para perpetrar un violento robo de vehículo, dejando a los vecinos en medio del pánico y la incertidumbre.

Se logró saber que alrededor de las 19:20 horas, un ciudadano fue interceptado por varios hombres que llegaron a pie, quienes sin mediar palabra lo encañonaron y lo despojaron de su camioneta Ford Explorer verde, modelo 1997.

Los agresores actuaron con total frialdad y se dieron a la fuga sin que el afectado pudiera precisar hacia dónde escaparon.

El hecho ha encendido las alarmas entre los habitantes, quienes exigen mayor vigilancia ante el incremento de delitos cometidos con violencia. Comerciantes y transeúntes denunciaron que, en esa zona, los asaltos se han vuelto el pan de cada día.

Las autoridades ya realizan un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los responsables y recuperar la camioneta robada, aunque hasta la publicación de esta nota no se reportaban detenidos.

Mientras tanto, el miedo y la indignación se apoderan de los vecinos, que ven cómo la delincuencia se adueña, poco a poco, de las calles donde antes reinaba la calma.

