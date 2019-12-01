Encuentran cuerpo encobijado en zona de cultivo de Celaya, Guanajuato

Celaya, Gto., a 27 de octubre de 2025.- La tranquilidad de la comunidad El Puente fue interrumpida este lunes por el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, abandonado entre parcelas agrícolas cercanas a la Avenida Aeropuerto. El cadáver, envuelto en una cobija y con evidentes signos de violencia, fue descubierto por habitantes que realizaban labores en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo —de un hombre de aproximadamente 35 años— se encontraba semidesnudo, con los ojos vendados y con múltiples golpes visibles. Tras el aviso al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron a la zona para acordonar el área y dar aviso a la Fiscalía General del Estado.

Agentes periciales iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para practicarle la necropsia de ley. Se espera que el estudio determine con precisión la causa de la muerte e identifique oficialmente a la víctima.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que el hombre haya sido asesinado en otro sitio y posteriormente abandonado en el área parcelaria, una práctica que, según vecinos, se ha vuelto preocupantemente frecuente en esa zona del poniente de Celaya.