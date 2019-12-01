Accidente vial en Morelia, Michoacán: motociclista muere arrollado por un automovilista que huyó del lugar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 23:45:03

Morelia, Mich., a 27 de octubre de 2025.— La noche de este lunes se registró un trágico accidente en la capital michoacana, luego de que un motociclista perdiera la vida tras ser brutalmente impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, dejando abandonada a su víctima sobre el asfalto.

El fatal accidente ocurrió sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de la colonia Niño Artillero, en la salida a Quiroga. De acuerdo con reportes preliminares, el ahora fallecido —presuntamente trabajador de la empresa Resol— circulaba en su motocicleta cuando fue embestido con violencia por un automóvil que lo proyectó varios metros antes de desaparecer entre el tráfico nocturno.

Testigos indicaron que el conductor responsable no se detuvo ni pidió auxilio, escapando sin dejar rastro. Algunos transeúntes intentaron auxiliar al motociclista, quien yacía inconsciente sobre la carpeta asfáltica, mientras otros alertaban a los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio, pero solo pudieron confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales, producto de las múltiples lesiones sufridas en el impacto.

Elementos de la Policía Morelia acordonaron el área para preservar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias para esclarecer el hecho. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanece en calidad de no identificado.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para ubicar al responsable del atropellamiento, quien podría enfrentar cargos por homicidio culposo y omisión de auxilio.

El cuerpo del motociclista podría ser identificado en las próximas horas, mientras la indignación crece por otro caso más de impunidad en las calles de Morelia.