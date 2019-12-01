Responsable de violación en agravio de su nieta es sentenciado a más de 66 años de prisión

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre 2025.- Un tribunal de enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 66 años y ocho meses de prisión contra Ángel T., al acreditarse su plena responsabilidad en el delito de violación agravada cometido en perjuicio de su nieta.

Sobre el particular se informó que en el Juicio Oral, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes y científicas que permitieron demostrar que, en el año 2019, el ahora sentenciado agredió sexualmente a la víctima en un domicilio del municipio de Tuxpan. Las investigaciones también confirmaron que en los años 2020 y 2023, en el municipio de Tarímbaro, el agresor volvió a cometer actos de violencia sexual en contra de la niña.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes encabezó las investigaciones que permitieron llevar a Ángel T. ante un Juez de Control, quien en su momento lo vinculó a proceso. Una vez desahogadas todas las etapas procesales, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la responsabilidad del acusado en el delito.

Con base en ello, el Tribunal dictó una pena de 66 años y ocho meses de prisión, además de imponer el pago por concepto de reparación del daño en favor de la víctima.