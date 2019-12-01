Millones de peregrinos en todo México celebran a la Virgen de Guadalupe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 08:09:44
Ciudad de México, 12 de diciembre del 2025.- Millones de peregrinos de todo México veneran este viernes el Día de la Virgen de Guadalupe y muchos de ellos se dieron cita en la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México para cantarle las mañanitas a La Guadalupana, situación que se replica a lo largo y ancho del país.

Este 12 de diciembre de 2025 se cumplieron 494 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el cerro del Tepeyac.

En la zona se vivió un ambiente festivo con música, comida y oración. Las autoridades capitalinas estimaron la llegada de alrededor de 13 millones de personas a la Basílica de Guadalupe durante esta celebración de 2025.

Este año, la encargada de cantar las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica fue la cantante Lucero. También participaron Aida Cuevas, Alex Fernández, Ana Cirré, Carlos Rivera, Daniela Romo,  Lucero Mijares y Víctor García.

Las interpretaciones fueron acompañadas por el Mariachi Gama Mil.

