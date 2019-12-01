Reses caen en campo de minas en la Tierra Caliente de Michoacán: Explosiones matan a 13 animales

Apatzingán, Mich., a 23 de agosto de 2025.- La violencia en la región de Tierra Caliente no distingue a la hora de causar daño a la vida, golpeando esta vez al sector ganadero. Al menos 13 reses murieron tras la activación de artefactos explosivos colocados en pastizales, mientras pastaban en las inmediaciones de Apatzingán, de acuerdo con testimonios de productores de la zona.

Un ganadero afectado documentó en video la pérdida de parte de su hato. En las grabaciones, difundidas por la página de Facebook “Apatzingán 911 Situaciones de Riesgo”, el hombre relató la magnitud de los daños: “Otra víctima de la violencia que hay aquí en Michoacán. Lo desmadró una bomba. Miren, chulada de becerrito. Allá cayeron las vísceras. Ni modo”.

En otro momento, intentó auxiliar a una vaca herida que sobrevivió con lesiones graves: “Me tronó esta vaca la mina. Está entera, nomás le voló una manita. ¿Quién me la compra? Fue anoche; anoche le tronó. Está gorda; está buena”.

El propio productor indicó que, al recorrer sus terrenos, encontró el cableado de otros explosivos ocultos y dio aviso a elementos de la Defensa Nacional (Defensamx) que patrullaban la zona. Tras la denuncia, los militares localizaron y detonaron de manera controlada al menos dos artefactos más.

Sin embargo, horas después, un nuevo estallido en una loma cercana acabó con la vida de otra becerra, lo que confirma que más minas podrían estar sembradas en la región.

Otros ganaderos también han reportado pérdidas similares, sumando al menos una decena de animales muertos en los últimos días a causa de esta práctica. La colocación de minas antipersonales e improvisadas se ha convertido en un riesgo constante para pobladores, campesinos y militares en la región de Tierra Caliente, una de las zonas más golpeadas por la presencia del crimen organizado en Michoacán.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas lesionadas en estos hechos, aunque los productores advierten que la situación mantiene en zozobra a las comunidades rurales que dependen de la ganadería para sobrevivir.