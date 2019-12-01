Rescate de último momento: marino salva a persona de morir ahogada en Baja California

Rescate de último momento: marino salva a persona de morir ahogada en Baja California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 20:56:55
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San Felipe, Baja California, a 05 de abril de 2026.- Un elemento de la Secretaría de Marina rescató a una persona que se encontraba en riesgo de ahogarse en la playa El Malecón, durante un recorrido de vigilancia realizado la tarde de este sábado.

De acuerdo con información oficial, el incidente fue detectado cuando personal desplegado en la zona costera observó que una persona tenía serias dificultades para mantenerse a flote y regresar a la orilla.

Ante la emergencia, los elementos activaron de inmediato el protocolo de auxilio, logrando ingresar al agua y poner a salvo a la víctima, quien fue trasladada a un punto seguro en la playa.

Posteriormente, recibió atención médica en el lugar con apoyo de brigadas de rescate locales. Tras una valoración inicial, la persona fue llevada a un centro de salud, donde fue reportada en condición estable.

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