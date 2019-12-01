Anuncia Bedolla 127 mdp para la segunda etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 13:50:24

Morelia, Michoacán, 5 de abril de 2026.- En un paso decisivo para garantizar el derecho a la salud y dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que próximamente iniciará la construcción de la segunda etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua.

Tras confirmar que la primera fase del nosocomio ya se encuentra operativa, el mandatario estatal informó que el Gobierno Federal ha destinado 127 millones de pesos para la expansión de la unidad médica. Este proyecto no solo moderniza la infraestructura regional, sino que busca resarcir de manera integral la atención a la comunidad tras los hechos ocurridos en el año 2017, refirió.

"Este es un hospital pensado para cuidar, acompañar y dar seguridad a los habitantes. Entregamos un sistema que protege la vida de las familias de Arantepacua con dignidad y equipo moderno", destacó.

Detalló que, actualmente el hospital funciona como un espacio de cuidado y tranquilidad para las familias, contando con una plantilla de 120 profesionales entre médicos y especialistas, así como 16 consultorios operando bajo un modelo de atención humana y eficiente.

Ramírez Bedolla expuso que se brinda atención a través de consulta externa y equipo médico de última generación, garantizando la respuesta inmediata a urgencias médicas sin necesidad de traslados prolongados.

Con la ejecución de los recursos destinados a la segunda fase, el gobernador manifestó que la unidad ampliará significativamente su capacidad resolutiva. Una vez concluida, el hospital contará con la infraestructura necesaria para realizar intervenciones críticas y servicios de alta demanda.