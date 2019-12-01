Accidente de moto en Ecuandureo, Michoacán, deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 14:43:53

Ecuandureo, Michoacán, 5 de abril del 2026.- Dos hermanos que viajaba a bordo de una motocicleta terminó en un desnivel luego de que el conductor perdiera el control, ambos resultaron con lesiones de consideración, informaron fuentes policiales.

El aparataso accidente se registró la mañana de este domingo en la carretera Zamora-La Piedad a la altura de las curvas del Colesio, donde se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

También se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal y Rescate quienes auxiliaron al joven José A., P., de 24 años de edad y a su hermana Alejandra A., P., de 21 años de edad, vecinos del Infonavit Arboledas, quienes fueron trasladados a diversos nosocomios para su atención médica.

Los oficiales aseguraron la motocicleta de la marca Vento color gris, con placa de Michoacán, la cual fue enviada al corralón oficial.