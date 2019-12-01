Accidente de moto en Tangamandapio, Michoacán, deja tres heridos, uno menor de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 22:48:50

Santiago Tangamandapio, Michoacán, a 05 de abril de 2026.- Un fuerte accidente de motocicleta dejó como saldo tres personas gravemente lesionadas, entre ellas un menor de apenas 2 años de edad, sobre la carretera Jacona–Jiquilpan, a la altura del Puerto de Lucas.

De acuerdo con información recabada por este medio, el percance ocurrió la tarde del sábado, cuando las víctimas —vecinas de la colonia Rancho Nuevo, en Jacona— viajaban a bordo de una motocicleta.

Paramédicos de Protección Civil Municipal de Jacona y Rescate Zamora brindaron auxilio a Jennifer R., de 20 años, quien presentaba fractura expuesta en el húmero derecho y posible traumatismo craneoencefálico; así como a Joselin R., de 16 años.

En tanto, el menor Michel T. R., de 2 años de edad, sufrió la amputación de su brazo derecho, por lo que, junto con las otras víctimas, fue trasladado de emergencia a un hospital en Zamora para su atención médica.

Elementos de Seguridad Vial realizaron los peritajes correspondientes y aseguraron la motocicleta involucrada, una Italika F150 color negro, que fue enviada al corralón y puesta a disposición de la autoridad competente.