Identifican a persona hallada sin vida en río de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 21:09:30

Morelia, Michoacán, a 05 de abril de 2026.- Fue identificado como Anacleto H., de 52 años, el hombre localizado sin vida la tarde de este domingo en los márgenes del Río Grande, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con información obtenida por este medio, la identificación se logró con base en diversos tatuajes que presentaba el cuerpo. El ahora occiso contaba con reporte de desaparición desde el pasado mes de marzo.

Como se informó previamente, el hallazgo ocurrió en las inmediaciones del albergue Diurno del Adulto Mayor, donde personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades.

Tras las diligencias correspondientes, personal forense continuó con las investigaciones que permitieron confirmar la identidad de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas de muerte.