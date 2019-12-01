Hallazgo en canal desata investigación: mujer es encontrada sin vida en Salvatierra, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 21:58:40

Salvatierra, Guanajuato, a 05 de abril de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un canal de riego, hecho que generó la movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este domingo.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911, luego de que ciudadanos alertaran sobre un cuerpo flotando en un canal ubicado entre las colonias San Cristóbal y Fonapo, a un costado del bulevar Juan Jesús Posadas Ocampo, en Salvatierra.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil, quienes confirmaron que se trataba de una mujer que era arrastrada por la corriente. De inmediato, realizaron maniobras para recuperar el cadáver, el cual ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir las labores periciales, mientras agentes de investigación recabaron indicios para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de no identificada y no se han determinado las causas de su muerte. Autoridades señalaron que no se descarta ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de un accidente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, cuyos resultados serán determinantes para establecer las circunstancias del fallecimiento.