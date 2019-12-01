Rescate de alto riesgo en el Hotel St. Regis: trabajador queda atrapado en el piso 31

Rescate de alto riesgo en el Hotel St. Regis: trabajador queda atrapado en el piso 31
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:55:19
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Ciudad de México, 16 de marzo de 2026.- Un trabajador que realizaba labores de limpieza en el Hotel St. Regis, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, fue rescatado tras quedar atrapado en el piso 31 del inmueble, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba realizando trabajos de limpieza cuando quedó en una situación peligrosa debido a la gran altura, por lo que fue necesario activar un operativo de rescate de alto riesgo.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para llevar a cabo las maniobras necesarias y poner a salvo al trabajador, mientras la zona fue asegurada para evitar mayores riesgos durante las labores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

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