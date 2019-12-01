Caída de árboles por rachas de viento provoca afectaciones en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca, 16 de marzo de 2026.- El paso del frente frío número 41 provocó fuertes rachas de viento en la ciudad de Oaxaca, lo que ocasionó la caída de varios árboles y afectaciones en distintas zonas de la capital.
Uno de los incidentes se registró en la agencia municipal Cinco Señores, donde un árbol cayó sobre una vivienda y bloqueó una calle, generando afectaciones a la circulación en la zona.
Asimismo, se reportó la caída de árboles en diferentes puntos de la avenida Ferrocarril, situación que movilizó a cuerpos de emergencia para retirar los troncos y liberar las vialidades.
Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas; sin embargo, autoridades continúan atendiendo los incidentes provocados por las rachas de viento asociadas al sistema frontal.