Caída de árboles por rachas de viento provoca afectaciones en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 17:48:40

Oaxaca, Oaxaca, 16 de marzo de 2026.- El paso del frente frío número 41 provocó fuertes rachas de viento en la ciudad de Oaxaca, lo que ocasionó la caída de varios árboles y afectaciones en distintas zonas de la capital.

Uno de los incidentes se registró en la agencia municipal Cinco Señores, donde un árbol cayó sobre una vivienda y bloqueó una calle, generando afectaciones a la circulación en la zona.

Asimismo, se reportó la caída de árboles en diferentes puntos de la avenida Ferrocarril, situación que movilizó a cuerpos de emergencia para retirar los troncos y liberar las vialidades.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas; sin embargo, autoridades continúan atendiendo los incidentes provocados por las rachas de viento asociadas al sistema frontal.