Caída de árboles por rachas de viento provoca afectaciones en Oaxaca

Caída de árboles por rachas de viento provoca afectaciones en Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 17:48:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Oaxaca, Oaxaca, 16 de marzo de 2026.- El paso del frente frío número 41 provocó fuertes rachas de viento en la ciudad de Oaxaca, lo que ocasionó la caída de varios árboles y afectaciones en distintas zonas de la capital.

Uno de los incidentes se registró en la agencia municipal Cinco Señores, donde un árbol cayó sobre una vivienda y bloqueó una calle, generando afectaciones a la circulación en la zona.

Asimismo, se reportó la caída de árboles en diferentes puntos de la avenida Ferrocarril, situación que movilizó a cuerpos de emergencia para retirar los troncos y liberar las vialidades.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas; sin embargo, autoridades continúan atendiendo los incidentes provocados por las rachas de viento asociadas al sistema frontal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caída de árboles por rachas de viento provoca afectaciones en Oaxaca
Motociclista pierde la vida al estrellarse con un árbol en la comunidad de Santa Teresa de Celaya, Guanajuato
Cae globo aerostático en Teotihuacán; hay dos heridos
Rescate de alto riesgo en el Hotel St. Regis: trabajador queda atrapado en el piso 31
Más información de la categoria
El Centro Autismo Morelia es un ejemplo mundial: Bisila Bokoko
Sheinbaum anuncia que hará donación monetaria a Cuba, tras llamado de AMLO
Estados Unidos afirma haber destruido más de 100 buques iraníes en medio de tensiones en Ormuz
Emboscan a agentes de seguridad en sierra de Chihuahua; hay 2 atacantes muertos y 3 detenidos
Comentarios