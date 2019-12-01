Motociclista pierde la vida al estrellarse con un árbol en la comunidad de Santa Teresa de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 17:18:33

Celaya, Guanajuato, a 16 de marzo de 2026.- En un camino de terracería en la comunidad de Santa Teresa de Celaya, Guanajuato, finalizó la vida de un motociclista al estrellarse contra un árbol.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes en el citado lugar, donde vecinos que pasaron reportaron a través de la línea de emergencias 911 el accidente.

De inmediato personal policiaco y socorristas se desplazaron a la zona sur del municipio donde localizaron a un hombre herido, el cual al ser valorado, confirmaron que ya no no contaba con signos vitales.

Se presume que el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando repentinamente perdió el control y se impactó contra un árbol de mezquite y tras el fuerte impacto, falleció casi de manera instantánea.

Una vez que se confirmó su deceso se delimitó el lugar para comenzar las averiguaciones correspondientes y posteriormente trasladaron el cuerpo a las instalaciones del SEMEFO donde se le practicará la necropsia de ley.