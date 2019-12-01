Cae globo aerostático en Teotihuacán; hay dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 17:08:32

Teotihuacán, Estado de México, a 16 de marzo de 2026.- Un globo aerostático que estaba sobrevolando la Zona Arqueológica de Teotihuacán, se cayó cuando estaba por aterrizar en unos campos de futbol localizados en la comunidad de San Lorenzo Tlalmiminolpan, dejando dos turistas heridos.

De acuerdo a la información, los hechos se registraron la mañana de este lunes, cuando el globo aerostático de la empresa “Happy Puerto”, el cual era conducido por el Piloto Santiago Torres, pretendía realizar un aterrizaje de emergencia en los campos de futbol, pero después de que se impactaran con cableado eléctrico, el piloto perdió el control del globo, por lo que terminaron cayendo.

De los lesionados se sabe que se trata de un matrimonio de origen inglés, quienes fueron identificados como Clare Wolstenhme de 43 años y Nicholas Wright de 49 años, provenientes de Londres.

A lugar arribaron paramédicos, policías estatales y municipales para auxiliar a los lesionados, mismos que sufrieron quemaduras por descarga eléctrica, y fueron llevados a un hospital privado de la colonia Centro y posteriormente fueron trasladados a la Ciudad de México para la debida atención médica.

Asimismo, también acudió personal de la empresa para retirar el globo.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes, con la finalidad de deslindar responsabilidades.