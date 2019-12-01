Estados Unidos afirma haber destruido más de 100 buques iraníes en medio de tensiones en Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 13:24:05

Washington, Estados Unidos, 16 de marzo del 2026.- El Pentágono informó que Estados Unidos ha destruido más de 100 embarcaciones iraníes desde el inicio de las hostilidades contra la República Islámica de Irán, en medio de la creciente tensión por la situación en el Estrecho de Ormuz.

El almirante Brad Cooper, del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), señaló que mediante operaciones aéreas, terrestres y marítimas se han destruido con éxito más de 100 buques iraníes y advirtió que las acciones militares continuarán.

El mando militar aseguró que el objetivo es reducir la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación y el flujo del comercio internacional en esa vía marítima estratégica.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión luego de que el líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, advirtiera que el estrecho permanecerá cerrado en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, en un paso por donde transita cerca del 20 por ciento del petróleo mundial.