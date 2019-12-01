Emboscan a agentes de seguridad en sierra de Chihuahua; hay 2 atacantes muertos y 3 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 12:47:24

Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a 16 de marzo 2026.- Agentes de la Policía Estatal de Chihuahua y uniformados federales fueron emboscados por un grupo armado presuntamente ligado a una organización criminal de Sinaloa, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la zona serrana del estado.

Lo anterior desató un enfrentamiento armado entre las autoridades y los sicarios, el cual culminó con dos atacantes muertos y tres más detenidos.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya informó sobre el hecho en su página de Facebook, en la que detalló que la balacera se desarrolló en un tramo de terracería entre las comunidades de El Ocote y Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la zona conocida como El Triángulo Dorado.

Los sujetos puestos bajo arresto fueron identificados como Luis Antonio H. D., César Guadalupe G. G. y David C. E., este último lesionado durante el intercambio de disparos.

En el sitio mencionado elementos de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia Estatal de Investigación fueron atacados por un grupo armado de aproximadamente 15 hombres, informó el funcionario estatal.

Luego de la refriega, los agentes lograron el aseguramiento de 7 armas largas, 14 cargadores, chalecos y equipo táctico, además de cientos de cartuchos útiles.