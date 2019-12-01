Sheinbaum anuncia que hará donación monetaria a Cuba, tras llamado de AMLO

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 14:18:52

Ciudad de México, a 16 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que realizará una donación económica a título personal para apoyar a Cuba, tras el llamado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como persona pues ya veré si hacemos una aportación, ya lo informaré, lo voy a hacer de manera personal. Voy a ver (de cuánto), mañana les informo”, apuntó la gobernante.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reiteró que México es el único país que se opuso de manera pública al bloqueo contra la isla caribeña, a pesar de las presiones de Estados Unidos.

“México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre, un pueblo hermano. Este es un asunto de fraternidad. México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Además, comentó que “corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba porque esa es la esencia de lo que somos”.

El pasado 14 de marzo, el ex presidente realizó una publicación en sus redes sociales, en la que llamó a ayudar al pueblo cubano mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil.