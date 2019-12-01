Rescatan en el Cerro de la Cruz de Uruapan, Michoacán a ciclista accidentado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 16:29:25

Uruapan, Michoacán, a 12 de julio de 2026.- Un ciclista que sufrió un accidente en el Cerro de la Cruz, fue rescatado por los servicios de emergencia.

Al respecto se informó autoridades de emergencia fueron alertados de que en una zona boscosa cercana al Panteón Bosque Fénix, un ciclista había sufrió un accidente.

Al sitio acudieron elementos de Pro Rescue Rescate Técnico, quienes mediante el uso de equipo especializado rescataron al deportista.

Finalmente el ciclista fue llevado a un hospital para su valoración y atención médica.